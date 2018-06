Le marché des smartphones en recul... mais pas les prix, selon IDC

Marché des smartphones : reculer pour mieux sauter ?

Des mobiles de plus en plus chers et de plus en plus hauts de gamme

Modifié le 01/06/2018 à 16h51

Selon une étude du cabinet IDC , le marché des smartphones a vécu en 2017 son premier recul en termes de terminaux expédiés : -0,5%. Un déclin qui devrait se stabiliser d'ici 2019.Dans le même temps, le prix moyen des smartphones devrait grimper de 10% d'ici la fin de l'année, et de 16% à l'horizon 2022.Et si le marché des smartphones était (enfin) arrivé à maturité ? C'est en tout cas ce qui semble ressortir d'une étude publiée par le cabinet IDC. Pour la toute première fois, le nombre de smartphones expédiés dans le monde a décliné en 2017, de 0,5%. Il faut dire que sur le dernier trimestre 2017, pourtant synonyme des cadeaux de Noël, le nombre de ventes a diminué de 8,5% par rapport à 2016. Toujours selon IDC , ce « déclin » (pour peu que l'on puisse réellement parler de déclin dans ce marché très porteur) est principalement dû à la Chine, le marché chinois ayant reculé de 4,7% d'une année sur l'autre. Comme l'indique Ryan Reith cette baisse dans l'Empire du milieu devrait se confirmer en 2018. Cependant, "".Pour 2018, le marché risque de connaître une nouvelle baisse très légère, estimée à 0,2%. Les expéditions de smartphones devraient revenir à la hausse en 2019, grâce notamment à l'Inde et aux smartphones low-cost qui y sont vendus en nombre. Ce retournement de situation devrait aussi provenir de Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique Latine.Mais attention : si le nombre de smartphones expédiés pourrait reculer, ce n'est pas le cas du prix moyen des mobiles... IDC table en effet sur une augmentation de 10%, de 313$ en 2017 à 345$ en 2018. Celle-ci serait dû à la mise en vente de meilleurs smartphones, plus puissants et plus rapides, au tarif forcément plus élevé.Autre tendance à retenir de ces études : il faudra attendre 2019 pour qu'apparaissent les premiers smartphones 5G. Pour autant, c'est en 2020 que ce nombre deviendra réellement significatif, avec environ 100 millions de mobiles 5G expédiés.