Jusqu'à ce que les forces de l'ordre mettent fin à son petit commerce, Francesco maîtrisait l'art de la rencontre fortuite qui tourne à la bonne affaire. Il abordait les chalands, en leur proposant des produits Apple, des iPhone pour ne pas les citer, sortis tout droit du coffre de sa voiture, le tout emballé dans d'authentiques cartons Darty. Enfin, authentiques... Les colis l'étaient, pas leur contenu. Pour crédibiliser son baratin, il brandissait même une fausse facture de 207 euros, payée cash à un mystérieux faussaire.