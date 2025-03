Squeak

Et avec un joli titre bien piège à clic qui plus est… Là c’est tomber bas. On aurait pu penser que comme il était chauffeur livreur dans le titre il aurait tenté d’obtenir une PS5 qu’il livrait ou autre.

Déjà dans la plupart des faits divers, je ne comprends même pas pourquoi il faut évoquer le métier de la personne, au risque de créer encore plus des stéréotypes… C’est comme quand il y a un cas d’agression et qu’on dit « Le suspect adorait les jeux vidéo violents » et de là hop on fait le raccourci du « gamer asocial et dérangé ».