Entre janvier 2021 et août 2023, l'escroc a su tisser sa toile autour du retraité, alors en pleine procédure de divorce. La manipulation psychologique s'est intensifiée progressivement, avec des demandes d'argent de plus en plus fréquentes, toujours justifiées par des difficultés financières urgentes, comme nous l'apprennent nos confrères du Journal du Pays Yonnais.