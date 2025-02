Autant dire que la facture a été salée pour Enedis, qui estime son préjudice à 1,1 million d'euros de pertes. Le prévenu aurait lui réussi durant cette année à récolter 300 000 euros de rémunération grâce à ce trafic. Interrogé par la police, cet homme sans aucun antécédent judiciaire a reconnu les faits.

Sa maison, un appartement d'une valeur estimé à 90 000 euros, une BMW série 6, un camping-car et 72 000 euros détenus sur son compte et son assurance-vie ont été saisis. Selon le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul, il s'agirait « de la plus importante affaire de fraude aux compteurs Linky élucidée à ce jour en France. » L'homme sera jugé le 15 mai prochain pour escroquerie, et encourt jusqu'à sept ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 euros.