adarion29

J’ai un pixel 9 et ce dernier est une plaie a charger. Pourquoi? Parce que passé 35°C la batterie réduit considérablement la vitesse de charge, et quand c’est dans les 37°C elle ne charge quasiment plus.

Le sentiment que la parano de Google (lié au problème du pixel 4a et 6a) est en train de ruiner complètement l’expérience utilisateur, à l’égard de ce bridage automatique après 200 cycles sur les nouveaux pixel 10, le pire c’est qu’il nous le vende comme une feature pour prolonger la vie de la batterie. Mais ça ressemble plus à de l’obsolescence programmée. La batterie de mon pixel 9 est déjà passé de bonne a moyenne en 4 mois avec des tendances a surchauffer et j’ai plus l’impression que google essaye d’en faire un move légal et assumé