Alors que Google a annoncé ses nouveaux smartphones, tous les Pixel 10 ne bénéficient pas de la charge Qi2. Google explique ce choix pour des questions de régulation thermique des appareils.
Google a récemment confirmé que le Pixel 10 Pro XL sera le seul smartphone de sa gamme Pixel 10 à supporter la recharge sans fil Qi 2 à 25 watts (W). Les autres appareils de la série, y compris le Pixel 10 Pro standard, se limitent à une puissance de 15W.
Une question de dissipation thermique
Les appareils de plus grande taille, comme le Pixel 10 Pro XL, permettent de mieux dissiper la chaleur lors de la charge sans fil. Même avec des systèmes de refroidissement avancés, tels qu’une chambre à vapeur, les modèles compacts peinent à évacuer efficacement l’excédent de chaleur. Google veut éviter d'endommager les batteries par ce simple facteur. Ainsi, le fabricant réserve la charge sans fil à 25 watts, au seul Pixel 10 Pro XL.
Cette logique s’applique également à la recharge filaire : le Pixel 10 Pro XL supporte une charge rapide à 45W, permettant de récupérer 70% de batterie en 30 minutes, contre 50% pour le Pixel 10 Pro sur la même durée.
Google joue la carte de la prudence
Alors que certains fabricants y vont un peu comme des brutes, avec une charge sans fil à 80 watts, Google mise sur la prudence pour ses nouveaux smartphones.
Le fabricant souhaite préserver la durabilité de la batterie de ses smartphones. Un enjeu d’autant plus important que Google s’engage à fournir sept ans de mises à jour logicielles pour sa gamme Pixel 10. L'objectif semble donc de garder son Pixel quelques années. La marque semble tirer les leçons des problèmes rencontrés par le passé, notamment avec les modèles Pixel 4a, 6a et 7a, où des soucis liés à la batterie avaient été signalés.
Des accessoires comme compromis
Si la limitation de la recharge sans fil à 15W peut décevoir certains utilisateurs, le Pixel 10 Pro se distingue par l’intégration d’aimants. Comme avec l'iPhone, cette fonction ouvre la voie à un écosystème d’accessoires magnétiques (supports, portefeuilles, batteries externes). Une fonctionnalité qui pourrait compenser en partie cette restriction technique.