Si Google a lancé ses Pixel 10 avec une chambre à vapeur, pour un refroidissement optimal, tous les modèles n'en profitent pas. Cette solution, réservée aux modèles "Pro", ne profitera pas au modèle classique, qui opte pour un système de refroidissement en graphite, plus conventionnel.
Google a confirmé que seuls certains modèles de la gamme Pixel 10 bénéficient d’un système de refroidissement par chambre à vapeur. Selon les informations communiquées à Android Authority, cette technologie est réservée aux appareils de la série Pro. Quant au modèle standard, il utilise une solution thermique à base de graphite, plus classique.
Un refroidissement efficace, mais pas pour tout le monde
La gamme Pixel 10 intègre donc le refroidissement par chambre à vapeur, mais ce dissipateur thermique n’est pas disponible sur tous les modèles. Les trois modèles Pro en sont dotés. Le Pixel 10 se contente quant à lui d'une solution en graphite, plus classique et moins efficace. Toutefois, cette distinction signale une différence technique entre les gammes.
Les dimensions similaires ou identiques des nouveaux modèles Pro par rapport à la génération précédente laissent supposer que la taille des chambres à vapeur n’a pas été modifiée. Cependant, le lancement du processeur Tensor G5, fabriqué par TSMC en 3 nm, pourrait améliorer la dissipation thermique par rapport à la précédente génération de Pixel. Le changement de fondeur, ainsi qu'une meilleure technologie de gravure, peuvent influer. En outre, la chambre à vapeur reste inchangée par rapport à la série Pixel 9 Pro.
Tensor G5 : le premier produit par TSMC
Le G5 est le premier processeur de la gamme Tensor produit par TSMC. Il bénéficie d'un processus de gravure en 3 nm. Cette technologie est réputée pour une meilleure efficacité énergétique et une meilleure dissipation thermique. L’association de ce nouveau SoC avec le refroidissement par chambre à vapeur, même s’il est similaire à celui des Pixel 9 Pro, pourrait donc limiter les problèmes de surchauffe.
Les tests des smartphones permettront de vérifier leur comportement thermique, notamment pour le Pixel 10 standard. Ce dernier offrirait une gestion thermique moins performante que celle du Pixel 9 Pro l’an dernier. Les résultats définitifs seront connus lors de nos tests, dans les prochains jours.