Les dimensions similaires ou identiques des nouveaux modèles Pro par rapport à la génération précédente laissent supposer que la taille des chambres à vapeur n’a pas été modifiée. Cependant, le lancement du processeur Tensor G5, fabriqué par TSMC en 3 nm, pourrait améliorer la dissipation thermique par rapport à la précédente génération de Pixel. Le changement de fondeur, ainsi qu'une meilleure technologie de gravure, peuvent influer. En outre, la chambre à vapeur reste inchangée par rapport à la série Pixel 9 Pro.