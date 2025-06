Après quelques jours de silence, le temps d'évaluer le problème, Google a pris la parole et indique qu'un patch va être rapidement déployé à l'attention des utilisateurs de Pixel 6a pour limiter la chauffe de la batterie. « Une partie des téléphones Pixel 6a nécessitera une mise à jour logicielle obligatoire afin de réduire le risque de surchauffe de la batterie. Cette mise à jour activera des fonctionnalités de gestion de la batterie qui réduiront la capacité et les performances de charge après 400 cycles de charge. Nous contacterons les clients concernés le mois prochain pour leur fournir toutes les informations nécessaires à la résolution du problème », peut-on lire dans le communiqué transmis par la marque.

Ce n'est pas la première fois que Google rencontre des difficultés avec la batterie de ses téléphones. Récemment, le constructeur a mis en place un programme de réparation et de remboursement des Pixel 7a, touchés eux aussi par un problème de conception. Ne reste plus qu'à attendre le correctif avant de partir en vacances sous le soleil, sans craindre pour la santé de son Pixel 6a. Sinon, vous pouvez aussi renouveler votre smartphone pour un Google Pixel 9a, sexy en diable et aux performances impressionnantes selon notre test, et lui ne chauffe pas outre-mesure.