Redmi S2 : que sait-on du prochain smartphone de Xiaomi ?

Le téléphone qui soigne les selfies

Stockage modulable, Dual SIM et reconnaissance vocale

Le test du smartphone à venir !

Modifié le 12/06/2018 à 08h32

Un smartphone avec de bons capteurs pour faire des photos, sans se ruiner : c'est ce que propose Xiamo avec le Redmi S2. Pour moins de 200€, leveut bousculer le marché.Allons droit au but : lene sera probablement pas le téléphone qu'il vous faut si vous cherchez un modèle ultra-performant et avec des caractéristiques techniques très puissantes. Le Redmi S2 se positionne plutôt comme un smartphone « milieu de gamme » qui propose des caractéristiques de très bonne qualité... pour seulement 179 €. Oui : l'atout principal du Redmi S2, c'est son prix, au regard de la qualité de certains de ses composants, et notamment de ses capteurs.Pour ce prix, le smartphone propose un écran 5,99 pouces, un double appareil photo de 12 Mpx et 5 Mpx à l'arrière, et une caméra de face 16 Mpx dopée à la HDR.explique Yan Liu, Country Manager de Xiaomi en France.Si le rapport qualité / prix du Redmi S2 semble excellent, c'est aussi parce qu'il dispose d'autres atouts intéressants. Dual SIM et compatible microSD, son espace de stockage peut être dopé jusqu'à 265 Go. Sans oublier la fonction de reconnaissance vocale qui devrait être proposée pour déverrouiller le téléphone.Sous la coque du: un processeur Qualcomm Snapdragon 625, cadencé à 2.0 GHz et associé à 3 Go de mémoire vive. En surface, ce sont trois coloris qui seront proposés au lancement : Gold, Rose Gold et Dark Grey.Nous avons reçu le smartphone il y a quelques temps et sommes en train de l'essayer sous toutes les coutures pour vous proposer un test. On vous en parle bientôt !