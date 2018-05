Xiaomi présente officiellement le Mi 8

Un smartphone aux airs d'iPhone X pour Xiaomi

Autres modèles présentés : le Mi 8 Explorer et le Mi 8 SE

Le fabricant chinois en a profité pour présenter plusieurs versions du smartphone, le Mi 8 Explorer et le Mi 8 SE. Ce dernier est le premier à utiliser le nouveau processeur milieu de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 710.Le nouveau smartphone haut de gamme chinois utilise le processeur Snapdragon 845 de Qualcomm. Il possède un écran de 6,21 pouces Super AMOLED et une définition Full HD+ (2248 X 1080). Plusieurs versions seront disponibles avec différentes capacités de stockage interne : 64 Go, 128 Go et 256 Go, toutes équipées de 6 Go de RAM.Il embarque un appareil photo arrière avec deux capteurs de 12 Mpx chacun - avec une ouverture de f/1.8 et f/2.4 - ainsi qu'un appareil photo àde 20 Mpx. Le nouvel appareil de la firme chinoise est le premier à utiliser un GPS double fréquence, qui permet une géolocalisation plus précise.Côté apparence, le Mi 8 rappelle beaucoup l'iPhone X, notamment avec l'encoche en haut de l'écran, la face arrière en verre et l'emplacement de l'appareil photo (le flash est aussi entre les deux objectifs). En outre, la dalle tactile de l'appareil recouvre 88,5 % de la surface.Xiaomi a dévoilé une version plus performante de son appareil, le Mi 8 Explorer. Le smartphone possède 8 Go de RAM pour 128 Go d'espace de stockage interne. L'Explorer est doté d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, qui utilise la sensibilité de pression. La firme chinoise met en avant un autre point fort de l'Explorer : la reconnaissance faciale 3D. Autre particularité de l'Explorer : sa face arrière transparente permettant de voir l'intérieur du smartphone.La firme chinoise a également révélé une version plus lente et plus petite du Mi 8, le Mi 8 SE. Le Snapdragon 710 embarqué dans ce modèle est supposé être moins gourmand et plus performant que le 660.Le Mi 8 SE possède une dalle AMOLED de 5,88 pouces et, d'après Xiaomi, il ferait la taille d'un 5,2 pouces grâce aux bordures d'écran réduites.Lesera disponible dans un premier temps en Chine à partir du 5 juin, le SE suivra et l'édition Explorer arrivera à une date encore inconnue. Ils seront aussi commercialisés en France, mais aucune date n'a été annoncée.Prix en chine :- Mi 8 64 Go : 2 699 Yuans (360 euros environ)- Mi 8 128 Go : 2 999 Yuans (400 euros environ)- Mi 8 256 Go : 3 299 Yuans (440 euros environ)- Mi 8 Explorer : 3,699 yuan (500 euros environ)- Mi 8 SE 4 Go de RAM et 64 Go : 1 799 Yuans (240 euros environ)- Mi 8 SE 6 Go de RAM et 64 Go : 1 999 Yuans (270 euros environ)