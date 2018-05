Mi 8 : le prochain flagship Xiaomi sera vendu en France

Mi 8 : disponible en Espagne, en Italie et... en France !

Sur Twitter, Xiaomi n'hésite pas à teaser son événement du 31 mai

Modifié le 30/05/2018 à 15h18

C'est par le biais d'une photo que Xiaomi continue deson prochain smartphone, le. Alors qu'il devrait être présenté demain, une image officielle permet de découvrir les pays dans lesquels il sera vendu au travers de leurs monuments emblématiques. Le Taj Mahal, les pyramides d'Egypte ou encore la tour de Pise sont ainsi au programme... mais aussi la tour Eiffel !Xiaomi va donc mettre en vente dans l'hexagone son. Il faut dire qu'avec l'ouverture très récente du magasin Xiaomi parisien , la marque chinoise ne pouvait pas oublier de proposer à la vente son dernier haut-de-gamme en France.Petit clin d'œil : le nombre de pays annoncé est de 8, avec la France donc, mais aussi l'Egypte, l'Italie, l'Inde, la Russie, la Thaïlande, l'Espagne et le Vietnam. Il n'est pas à exclure qu'il soit en fait proposé dans un nombre plus grand de pays, ou disponible via l'importation dans les autres pays.L'évènement du 31 mai devrait aussi être l'occasion pour la marque chinoise de présenter une nouvelle version de sa surcouche Xiaomi,. Une autre image promotionnelle a en effet été proposée sur Twitter en guise de, avec le chiffre 10 très largement mis en avant.Dans un dernierpublié aujourd'hui sur le réseau social, Xiaomi semble aussi faire un sacré clin d'œil aux héros Marvel. De nombreux personnages de la licence sont en effet présentés de dos. Le choix de ce visuel n'est probablement pas anodin et laisse penser à un partenariat avec la franchise.Enfin, il est intéressant de noter que lechoisi par la marque est #InfiniteMi. A la manière d'Apple qui souhaite que son iPhone X soit lu comme la lettre x et non le chiffre 10, Xiaomi pourrait avoir décidé que le Mi 8 serait en fait le Mi « Infini », le 8 n'étant somme toute qu'un symbole infini à la verticale.