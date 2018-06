Le Xiaomi Redmi S2 à peine sorti, déjà à 135 euros

Une offre limitée

4G et grand format

Modifié le 12/06/2018 à 15h48

Sorti le 10 mai dernier, leest déjà en promotion chez PriceMinister, et voit son prix baisser de 15% pour les quatre prochains jours. De quoi obtenir ce téléphone grand format à 135 euros avec le code EXC20140. Attention toutefois, car en plus d'être limitée dans le temps, cette offre porte sur un nombre limité de pièces.Si vous décidez de franchir le pas, sachez que vous pourrez commander ce téléphone en version Grise, Or, ou Or Rose, mais que l'expédition sera faite entre 1 et 3 jours, les téléphones se trouvant dans des entrepôts chinois.Le Xiaomi Redmi S2 est la dernière version en date du téléphone grand format de chez Xiaomi. Au programme, un écran de 5,99 pouces avec une définition de 1440 par 720 pixels et un SoC Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core à 2,0 GHz fonctionnant sous Android 8.0. Il peut aussi compter sur 3 Go de RAM, et 32 Go de stockage, extensible grâce à un port micro SD.Il embarque un lecteur d'empreinte digitale, une caméra arrière de 12 + 5 millions de pixels, contre 16 pour celle de devant, et peut utiliser le Bluetooth 4.2. Leaccepte aussi une large bande de fréquence 4G : LTE: FDD B1 2100MHz, FDD B20 800MHz, FDD B3 1800MHz, FDD B4 1700MHz, FDD B5 850MHz, FDD B7 2600MHz, FDD B8 900MHz.