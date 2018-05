Un mystérieux smartphone Honor apparaît sur un site chinois

Un nouveau smartphone milieu de gamme ?

Des hypothèses sur le Honor Play

Sources : Gizmochina, TENAA.

Modifié le 29/05/2018 à 18h34

Tous les experts du domaine le savent, le meilleur moyen de connaître en avant-première les nouveautés à venir est encore de surveiller le site de la TENAA, organisme de certification chinois.D'après ce fameux site, il semblerait qu'un nouveau smartphone de la marque Honor ait fait son apparition. D'après ses spécificités, il s'agirait d'un smartphone milieu de gamme.Équipé d'un écran de 5,84 pouces capable d'afficher en 2 210 x 1 080, il serait équipé d'une batterie de 2 900 mAh. Son processeur de 2,36 Ghz serait épaulé de 4 Go de RAM tandis que son double capteur arrière, dont l'un est de 13 Mpx et le second de seulement 2, serait épaulé par un capteur frontal de 16 Mpx.Disponible en version 32 ou 128 Go, il arriverait sur le marché directement équipé de la dernière version d'Android.Depuis l'apparition de ce smartphone sur le site de la TENAA, les rumeurs vont bon train et plusieurs sites spécialisés se demandent déjà de quel smartphone il s'agit.Certains pense qu'il s'agit du très attendu Honor Play qui sera lancé à Pékin dès le 6 juin prochain, et qui devrait proposer unegrâce à une technologie 4D basée sur l'intelligence artificielle ainsi que les caméras du mobile.Yu Chengdong, président de Huawei Device, avait d'ailleurs déclaré que cette nouvelle technologie serait le point de repère de l'entreprise pour cette année 2018, et qu'elle devrait considérablement augmenter les performances des créations de la marque.Il reste cependant difficile à dire si ce mystérieux smartphone est bel et bien le Honor Play tant attendu des fans de la firme... Ses spécificités semblant relativement peu impressionnantes pour un téléphone supposé révolutionnaire et dont les performances par rapport aux anciens modèles de la marque avaient été comparées par Yu Chengdong, comme