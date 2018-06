Vivo Nex : un smartphone borderless avec une caméra rétractable

Un appareil gadgétisé pour qu'il soit borderless

Un téléphone haut de gamme, mais finalement pas complètement borderless

Modifié le 14/06/2018 à 11h39

...Vivo avait présenté en février dernier un prototype du smartphone avec 90 % de la face avant occupée par son écran. La face du smartphone est aussi dépourvue de haut-parleur, utilisant une technologie semblable à l'que Sony utilise pour ses télévisions OLED.Vivo a voulu devancer ses concurrents et annonce le 12 juin la commercialisation de son nouveau smartphone, le. Sa dalle Super Amoled de 6,59 pouces (19,3 : 9) occupe, un record, et aucune encoche n'est visible. Mais pour arriver à ce résultat, le fabricant chinois a dû faire quelques concessions et innover. Par exemple, la caméra à selfie (8 mégapixels et ouverture de f/2.0) ne se trouve donc pas sous une encoche mais est rétractable. Elle sort donc littéralement de l'appareil quand on veut prendre une photo et rentre dans le châssis lorsqu'elle n'est pas utilisée, un peu comme le flash de certains appareils photo. D'après Vivo, elle sortirait en à peine une seconde lors de la prise d'une photo.Pour gagner le plus de place possible sur sa surface, Vivo a aussi fait une croix sur le haut-parleur. Il le remplace par une technologie de la maison, la, qui fait vibrer l'écran pour diffuser le son. Un autre fabricant, Xiaomi, avait déjà utilisé une technologie semblable avec un de ses smartphones : le Mi Mix. Mais le hic, c'était que tout le monde autour de l'utilisateur pouvait entendre ses conversations téléphoniques. Espérons que la marque ait planché sur ce problème...En plus de son appareil photo rétractable, d'un écran diffuseur de son, le Nex est aussi équipé d'un capteur d'empreinte se trouvant sous l'écran et le fabricant affirme qu'il sera d'une grande rapidité et efficacité. Vivo a le mérite d'être honnête et explique que son appareil n'est pas complétement: il indique que le Nex a des bordures, mais très fines. En haut, elle ne fait que 2,16 mm ; les bordures latérales sont à 1,71 mm et la bordure inférieure est un peu plus épaisse, à 5,08 mm.Sur le plan technique, le smartphone de Vivo utilise le processeur Snapdragon 845 de Qualcomm et a 8 Go de RAM sous le capot. Et il utilise le système d'exploitation de Vivo, le Funtouch OS 4.0 basé sur Android 8.1. La batterie est de 4.000 mAh, ce qui fera sans doute plaisir à ses utilisateurs. Le smartphone de la marque chinoise possède une caméra arrière avec un double capteur de 12 et 5 mégapixels. Lesera vendu exclusivement en Chine et deux versions seront disponibles. La première avec 128 Go de stockage coûtera 4498 yuans (596 euros) et la seconde, avec 256 Go de stockage, coûtera 4.998 yuans (662 euros). Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur une commercialisation internationale.