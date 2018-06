Xiaomi affiche une perte nette de près d'un milliard d'euro au T1 2018

Avant l'IPO, une perte nette colossale pour Xiaomi

Des chiffres qui tombent d'autant plus mal que Xiaomi devrait bientôt entrer en bourse. Si les investisseurs ne prennent pas peur, cette introduction pourrait atteindre le milliard d'euros. Dans tous les cas,peut mettre en avant quelques atouts pour rassurer ceux qui s'affoleraient.On ne s'attendait pas à de tels chiffres : sur le premier trimestre 2018,accuse une perte nette de près d'un milliard d'euros, ou 7 milliards de yuans. C'est en fait son envie d'entrer en bourse qui a forcé le constructeur chinois à dévoiler ses résultats dans un énorme document de plus de 620 pages Pour autant, la société ne s'alarme pas : la perte nette de l'année 2017 s'élevant à 43 milliards de yuans, soit environ 5,6 milliards d'euros, il s'agirait en fait d'une amélioration. D'autant que les parts de marché den'auraient jamais été aussi importantes. À en croire Statista , l'entreprise aurait vendu en Chine 5% plus de smartphones au T1 2018 qu'au T1 2017, alors même que le nombre total de smartphone vendu dans le pays est en baisse.Autre point sur lequel risque d'appuyer Xiaomi pour confirmer sa bonne santé : l'arrivée de boutiques en Espagne et en France par exemple, qui montre l'envie de conquérir l'Europe en devenant plus qu'une marque sur internet.