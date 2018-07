Apple se passera de Qualcomm pour les puces réseau des prochains iPhone

Halfpoint / Shutterstock.com

Apple préférerait Intel à Qualcomm

Apple versus Qualcomm : une histoire qui traîne en longueur

Modifié le 26/07/2018 à 14h36

L'inverse eut été étonnant. Alors que la guerre judiciaire fait toujours rage entreet, George Davis, directeur financier de l'entreprise d'électronique, a mis un terme à tout espoir de retrouver des modems de sa marque dans les prochains iPhone.», a déclaré Davis à CNET S'il ne nomme pas franchement ces « concurrents », tout porte à croire qu'il s'agisse d', qui équipe déjà plus de la moitié des smartphones Apple.En effet, pour pouvoir répondre le plus efficacement possible à la masse de commandes qui surgit à l'annonce d'un nouvel iPhone, Apple a pris l'habitude de segmenter son marché en attribuant la moitié de la production de puces réseau à Intel, et l'autre à Qualcomm.Or, cette nouvelle signifierait qu'Apple aura bien du mal à tenir son carnet de commandes à la sortie des iPhone, en fin d'année. De plus, comme le pointe CNET, les modems réseau 4G conçus par Qualcomm sont connus pour proposer des débits supérieurs à ceux d'Intel. Une information qui laisse supposer que le réseau pourrait ne pas être à la hauteur des attentes sur les prochains appareils à la pomme.Là n'est que la conséquence logique d'une guerre commerciale qui fait rage depuis fin 2016 En effet, Apple a porté plainte contre Qualcomm au début de l'année 2017 pour des pratiques jugées anticoncurrentielles. Les deux géants s'affrontent sur des montants de royalties jugés démentiels par Apple, le tout .



Une situation qui semble pourtant amuser Qualcomm, qui moque ouvertement Apple pour son retard sur la technologie de demain : la 5G. Le fournisseur de puces a déjà affirmé que ses modems embarquant cette technologie seront disponibles dans des appareils d'ici la fin d'année.Un terrain sur lequel Intel n'est pas prêt à se lancer avant 2019, signifiant par la même que les prochains iPhone ne seront vraisemblablement pas compatibles avec la 5G.