Google se moque de Microsoft et Apple pour faire parler de ses Chromebook

C'est celui qui dit qui l'est ?

Une réclame aux traits grossiers et exagérés : c'est par ce biais que Google a choisi de mettre en avant sa dernière génération de. La vidéo d'une minute liste les problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs de Windows et macOS d'une manière « à peine » grossière.Une méthode de communication polémique - discipline habituellement pratiquée par Samsung - qui consiste à démonter les arguments concurrents plutôt que de mettre en avant les qualités de ses produits.Dans la vidéo menée tambour battant par une symphonie enlevée, on aperçoit une succession de messages d'erreurs système provenant de Windows et de macOS. Le message est clair : la concurrence est truffée de bugs, les Chromebook sont la solution.D'après la réclame, la dernière génération d'ordinateurs portables Google est constamment à jour, munie d'un antivirus, dispose d'une autonomie d'une journée complète et est rapide comme l'éclair.On laissera aux différents benchmarks la tâche d'affirmer ou d'infirmer ces allégations. Du reste, on n'enlèvera pas que les appareils Google disposent d'un bon rapport qualité-prix, l'itération la plus chère étant proposée à partir de 999$.