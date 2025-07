Le système informatique Horizon de Fujitsu a causé l'une des plus graves erreurs judiciaires britanniques. Entre 1999 et 2015, plus de 900 personnes ont été poursuivies et condamnées à tort, à cause d'un bug informatique. Un rapport d'enquête, publié le 8 juillet 2025, en dit plus sur l'impact humain colossal du scandale, renforcé par le maintien du mensonge autour de la fiabilité du logiciel.