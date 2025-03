La multiplication des escroqueries, sur les réseaux sociaux et l'usurpation d'identité, a poussé l'Assurance Maladie à créer six pôles interrégionaux d'enquêteurs judiciaires (PIEJ). Ces pôles sont composés de 60 agents tous spécialisés, dont près de la moitié issus des forces de police ou de gendarmerie. Ces unités disposent de prérogatives de police judiciaire et de pouvoirs de cyberenquête, qui les aident à infiltrer et démanteler les réseaux criminels opérant en ligne.