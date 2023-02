Assurance Maladie : plus besoin de vous déplacer grâce à ce nouveau service en ligne

Pendant longtemps, le portail en ligne de l'Assurance Maladie, connu sous le doux nom d'Ameli, n'a permis que de consulter ses remboursements en cours et passés ainsi que ses allocations versées.

Depuis, les choses se sont progressivement améliorées. Il est désormais possible de commander une nouvelle carte vitale directement depuis le site. De plus, Ameli propose maintenant une application mobile pour suivre ses remboursements et effectuer quelques démarches, comme déclarer un changement de situation personnelle, la naissance d'un nouvel enfant, ou encore une nouvelle adresse postale.

Dans les prochains mois, le site de l'Assurance Maladie va donc s'enrichir d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d'envoyer un document depuis votre espace en ligne.