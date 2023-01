Service-public : l'administration française cartonne en ligne

En ce qui concerne les activités des Français, la plateforme revendique 8 millions de démarches en ligne réalisées l'an dernier. Parmi les plus nombreuses, on retrouve la demande d'acte d'état civil, le changement d'adresse et l'inscription sur les listes électorales. 15 millions de comptes personnels y transitent, servant à stocker et à suivre ses différentes démarches administratives entreprises.