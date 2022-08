Co-construit avec les usagers, service-public.fr dévoile son nouveau site

« Les services, modèles de lettres et simulateurs sont accessibles et regroupés directement sur les fiches pratiques, permettant une recherche simplifiée par thématique, dans une logique d’efficacité et de facilité d’accès », indique la direction de l'information légale et administrative (DILA). Les rédacteurs ont souhaité conserver en permanence le respect de la charte des grands principes rédactionnels du site, à savoir : clarté, simplicité, inclusion.