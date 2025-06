Les pirates ont réussi leur coup en s'attaquant aux systèmes legacy de la ville d'Oxford, ces infrastructures informatiques vieillissantes souvent oubliées des radars sécuritaires. Résultat : un accès non autorisé aux bases de données internes contenant des informations personnelles stockées entre 2001 et 2022. Soit plus de deux décennies d'archives numériques exposées, comme nous l'apprend BleepingComputer.