Conformément aux règles du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), la Métropole du Grand Paris a déposé plainte. Elle a évoqué dans cette dernière la collecte frauduleuse de données à caractère personnel, l'abus de confiance et l'extraction frauduleuse de données d'un système de traitement automatisé.