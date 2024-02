Vol des plans de sécurité des JO de Paris 2024 : un acteur de la cybersécurité est furieux, "cela dénote le niveau de..."

Le dirigeant estime qu'au vu de la sensibilité des éléments stockés dans les clés USB et l'ordinateur, « le responsable Sureté et le juridique de la mairie de Paris n'auraient pas dû prévenir la police et déposer une plainte ». Car oui, la plainte a non seulement permis de rendre publique la disparition des éléments, mais « il se trouve que probablement, le voleur ne savait pas ce qu'il venait de prendre. Maintenant, il le sait sans doute », ajoute le dirigeant.