JO 2024 : des clés USB et un ordinateur stockant des documents sensibles de sécurité dérobés dans un train à Paris !

On dira que ce sont des choses qui arrivent, mais dans ces circonstances, et compte tenu du niveau de la menace cyber dans le pays, très élevé, et à moins de 150 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, la nouvelle fait tâche. Lundi soir, un ingénieur travaillant pour la mairie de la capitale s'est vu dérober une sacoche contenant un ordinateur et deux clés USB, au sein desquels se trouvaient des plans de sécurisation des JO d'été.