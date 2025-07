Si vous l'avez subie, alors vous n'avez pas oublié ce lundi matin-là, vers 10 heures, lorsque les équipes de SFR ont lancé une mise à jour sur des routeurs essentiels au réseau des clients professionnels. Ces équipements acheminent les données entre les entreprises et le reste du réseau. En moins d’une heure, une centaine de routeurs ont cessé de fonctionner. Internet a été mis en rideau chez environ 60 % des opérateurs professionnels qui utilisent le réseau SFR. Vingt mille entreprises ont été touchées, de même qu’une grande partie des boutiques et revendeurs de l’opérateur.

Les techniciens ont réagi vite. Vers midi, ils ont mis en place une solution pour redémarrer les équipements. Cette opération a corrigé la panne initiale, mais a causé une autre défaillance, sinon, ça n'était pas drôle. Deux points de présence, des centres qui gèrent le trafic mobile, ont été désactivés. Le réseau mobile a alors fortement chuté et n'a alors plus supporté que 20 % du trafic normal. La plupart des abonnés ont connu des coupures dans leurs appels et leur navigation.

Le rétablissement complet est intervenu à 23 heures, après plusieurs heures d’interventions. Olivier Tailfer, directeur réseau de SFR, a parlé d’une « journée interminable » pour ses équipes.