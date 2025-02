Le réseau FTTB (pour Fiber To The Building) provient du rachat de SFR par Numericable en 2014. Cette technologie achemine la fibre optique jusqu'au pied des immeubles, puis utilise le câble coaxial en cuivre existant pour la distribution dans les appartements. C'est ce qu'on appelle la « fausse fibre ». Les débits atteignent 1 Gbit/s en téléchargement, une performance inférieure à celle de la fibre FTTH.

Cette architecture mixte nécessite une conversion du signal optique en signal électrique, ce qui limite les performances. Les autres opérateurs ont opté pour le FTTH (soit Fiber To The Home), une technologie qui conduit la fibre optique directement dans les logements. La justice avait d'ailleurs contraint SFR à ne plus utiliser le terme « fibre » pour commercialiser ses offres FTTB, l'opérateur préférant désormais l'appellation « Très Haut Débit ».