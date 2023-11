Migration forcée : pourquoi SFR débranche des lignes coaxiales quand des abonnés les utilisent encore

Pour les abonnés de SFR et RED by SFR à Nevers, Fourchambault et Coulanges-lès-Nevers, la fibre coaxiale n'est plus disponible. La décision avait été annoncée en juillet dernier par Altice, laissant aux clients le temps de trouver une alternative, la précision est importante. Malheureusement, certains ont négligé l'avis de transition, ce qui les a laissés sans connexion du jour au lendemain.