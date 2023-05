SFR : les Wi-Fi gratuits, c'est fini !

Avec la 5G, les smartphones, et les forfaits mobiles de plus en plus puissants, nos téléphones nous permettent maintenant d'accéder à internet et de consommer du contenu à peu près partout. Résultat, les vieux réseaux de hotspots des opérateurs téléphoniques tombent peu à peu en désuétude. Au point de les pousser à éteindre la lumière pour de bon.

C'est ce qui vient d'arriver du côté de chez SFR, selon une annonce de son service d'assistance : « Les réseaux SFR WiFi et WiFi FON s’arrêteront définitivement à partir du 1 er mai 2023 ». SFR WiFi permettait aux abonnés d'accéder à des centaines de milliers de hotspots à travers le pays, alors que WiFi FON proposait des points d'accès à internet à l'international, au niveau de quelque 70 pays.