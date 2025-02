Avec 150 Go de données mobiles, ce forfait répond aux attentes des utilisateurs les plus connectés. Que ce soit pour le streaming vidéo en haute définition, le télétravail, la navigation sur le web ou le gaming en ligne, cette enveloppe data permet une utilisation intensive sans crainte de dépassement. De plus, l'accès au réseau 5G de SFR assure des débits rapides et une expérience utilisateur optimale, à condition de disposer d'un appareil compatible et de se trouver dans une zone couverte par la 5G.