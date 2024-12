Première victime, le réseau hertzien, neutralisé au niveau de Mâcon, Bourg-en-Bresse, et en partie à Villefranche-sur-Saône et Chalon-sur-Saône. Au total, ce sont quelque 800 000 personnes qui sont touchées par la déconnexion du réseau et ne peuvent plus accéder aux chaînes du groupe France Télévisions, à celles du groupe Canal+ ainsi qu'à LCI et Paris Première.

Le réseau de téléphonie mobile a lui aussi été touché, alors que « tous les opérateurs sont concernés » (SFR, Free, Bouygues et Orange). Les connexions d'internet mobile 3G, 4G et 5G peuvent aussi être perturbées, alors qu'internet par la fibre fonctionne lui correctement.

Les équipes de TDF sont actuellement à pied d'œuvre afin de mettre fin le plus rapidement à ce sinistre. « On espère un rétablissement pour la télévision d'ici ce soir » a indiqué une porte-parole de TDF à l'AFP.