Laurent_Marandet

Ce qui est consternant, c’est de voir que ces « techniciens » de la fibre ne savent même pas ce qu’est TCP/IP ! A l’époque du numéris et aux débuts de l’adsl et de la fibre, les techniciens n’étaient pas des sous-traitants et Orange envoyait le gratin de ses équipes sur ce type d’installation pro. Pour les lignes analogiques résidentielles, on envoyait le bas du panier.

On a l’internet pas cher en France (comparé à nos voisins) mais c’est au prix d’une sous-traitance douteuse.