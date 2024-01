Les vols de câbles qui paralysent ADSL et fibre optique, les abonnés n'en peuvent plus, Orange non plus

Alexandre Boero Chargé de l'actualité de Clubic Un peu partout en France, des foyers se retrouvent privés de téléphone et d'ADSL. La faute au fléau des vols de câbles, qui désespère la population et l'opérateur historique Orange. Malheureusement, les vols de câbles de cuivre Orange prennent une ampleur préoccupante. De plus en plus fréquents, ils privent les habitants de plusieurs régions de connexion. Dans les zones touchées, les conséquences s'étendent des foyers dépourvus de téléphone et d'ADSL pendant des mois aux impacts sur les services municipaux. Entre 2022 et 2023, les vols de câbles en cuivre ont doublé, indique Orange. La tendance ne devrait pas s'inverser cette année.

Quand un vol de câbles en chasse un autre, ça devient vite la pagaille sur les réseaux Autour de Compiègne, dans l'Oise, les vols de câbles de cuivre privent les résidents d'Internet et de téléphone. Les réparations, qui prennent parfois des semaines, voire des mois, exposent toujours plus la vulnérabilité des connexions ADSL. Sur place, les maires des communes de Lachelle et Longueil-Sainte-Marie ont encore une fois exprimé leur préoccupation, face à l'absence de réponse claire pour restaurer les services coupés. À Lachelle, les dégâts causés par un premier acte de malveillance venaient d'être réparés, qu'un second est intervenu, coupant les connexions fixes d'une soixantaine de ménages. L'histoire sans fin des réseaux. La privation de connexion ADSL touche de nombreux foyers, dont certains hébergent des personnes âgées qui sont dépendantes d'alarmes, entre autres, pour alerter les secours en cas de besoin ou de problème grave. Alors forcément, lorsque les vols de câbles se multiplient, l'inquiétude n'en est que plus grande. Orange constate avec dépit la hausse des actes de malveillance Si les habitants et les élus locaux font part de leur dépit, Orange n'est pas en reste. Selon l'opérateur historique, les vols de câbles ont doublé entre 2022 et 2023. Plus de 600 incidents de ce type ont par exemple été signalés dans la région Hauts-de-France, dont 200 rien qu'en Picardie. Ces actes de malveillance augmentent la charge de travail des équipes de l'opérateur, de façon « considérable » selon lui, qui évoque au passage un préjudice financier de l'ordre de 23 millions d'euros pour 2023. D'où l'intérêt de passer, le plus rapidement possible, à la fibre optique, qui offrira dans tous les cas une meilleure qualité de réseau et minimisera les risques. Orange n'échappe néanmoins pas aux critiques, parfois soulevées par les hautes assemblées françaises, qui reprochent à l'entreprise de négliger les réparations sur le cuivre, pour encourager la transition vers la fibre, ce qu'elle réfute évidemment. Du côté d'Orange, on insiste sur la complexité des réparations, en raison du risque continu de vol. C'est désormais la priorisation qui s'impose, en particulier dans des lieux où se trouvent des casernes de pompiers, des hôpitaux ou des préfectures. Source : Courrier picard