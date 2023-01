Comment Orange lutte, avec succès, contre les vols de cuivre

Entre une demande qui explose en Chine, et un investissement accru dans les énergies renouvelables qui en ont grandement besoin, le cuivre a vu son prix plus que doubler en cinq ans. Ainsi, il se revend désormais très bien au marché noir, et il est devenu tout à fait possible de faire de son vol une activité lucrative. Un câble de quelques centaines de mètres pourrait être vendu pour quelques milliers d'euros, pour des opérations qui peuvent être brèves, d'une dizaine de minutes, et difficiles à appréhender pour les forces de l'ordre.