Privés de fibre optique depuis des semaines, des habitants du Calvados peinent à faire bouger les opérateurs

Les habitants hésitent entre désespoir et frustration. Parmi ceux touchés, on retrouve le maire de Courtonne-la-Meurdac, Éric Boisnard, privé d'Internet ces deux dernières semaines. La thérapeute et coach Christine den Boer, elle, fut coupée de téléphone fixe, de télévision et d'Internet fixe du 15 au 28 décembre. Problématique, lorsque la majeure partie de votre travail dépend de la visioconférence.