Le geste commercial ne s'est pas fait attendre. SFR a annoncé mardi soir offrir automatiquement 100 Go d'Internet mobile à tous ses abonnés dans les prochains jours, sans aucune démarche requise. La démarche s'étend également aux clients de RED by SFR, la marque low-cost du groupe souvent oubliée lors de ce type d'initiative. « Vous recevrez prochainement un SMS vous précisant la date d'activation et les modalités d'usage de ces Go », explique l'opérateur.