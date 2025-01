Notons, au passage, qu'en plus des 10 Go utilisables chaque mois et les appels, SMS et MMS illimités, une enveloppe supplémentaire de 10 Go est utilisable depuis l'Union européenne et les DOM. Il est aussi possible de souscrire à l'option 40 Go UE/DOM et 20 Go depuis la Suisse, Andore, les USA et le Canada pour 5 euros de plus par mois.