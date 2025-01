Néanmoins, RED by SFR reste plus intéressant, puisque contre 9,99 euros/mois, vous bénéficierez d'un forfait de 130 Go en 5G et de 30 Go en Europe et dans les DOM. Ajoutons à celui-ci la Série Free qui, bien qu'également en hausse en ce début d'année, reste plus intéressant comme forfait, à 10,99 euros/mois pour 140 Go, toujours sans engagement.