Free propose une première option Booster 3 Go à 0,99 euros/mois, qui est sans engagement. Et une autre option Booster 20 Go, qui jusqu'à maintenant était proposée à 4,99 euros/mois, toujours sans engagement. Cette dernière vient de passer à 5,99 euros/mois. On notera que les Booster 3 Go et 20 Go permettent de naviguer en 4G.