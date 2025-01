Le maintien des prix s'accompagne aussi d'une amélioration continue des services proposés. En 2024, Free Mobile a augmenté l'enveloppe data en roaming pour son forfait à 19,99 euros, passant de 35 Go à 40 Go par mois depuis les pays d'Amérique du Nord. Même chose pour les voyageurs en Amérique Latine, avec 35 Go désormais disponibles dans cette zone. On n'oublie pas non plus le quota de données mobiles élargi à l'étranger sur le forfait 2 euros. Les abonnés bénéficient maintenant de 2 Go de data depuis l'Europe et les DOM, contre 1 Go auparavant, sans modification tarifaire.