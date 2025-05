Il faut dire qu'entre fin 2023 et fin 2024, SFR a vu s'envoler plus d'un million de clients, portant ses pertes totales à deux millions d'abonnés. Le groupe Altice, la maison mère, a entre-temps lâché La Poste Mobile et ses plus de deux millions d'abonnés. Avec des milliards d'euros de dette et une procédure de sauvegarde imminente, Patrick Drahi ne cache plus son envie de passer la main. Une situation qui concerne directement 19 millions d'abonnés mobile et 6 millions en fixe, qui peuvent d'ores et déjà anticiper certains soucis.