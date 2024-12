Mais si cette nouvelle génération d'agents IA peut ravir certains clients qui manquent de temps ou d'inspiration, elle menace directement le modèle économique traditionnel de l'e-commerce. Jusqu'à présent, les sites web misaient sur le parcours client, les recommandations personnalisées et les achats impulsifs pour générer du chiffre d'affaires. Demain, l'IA pourrait court-circuiter ces stratégies marketing.

Les implications sont massives : moins de trafic sur les sites marchands, des algorithmes qui contournent les publicités, des achats optimisés sans intervention humaine. Les annonceurs perdront leurs précieuses données de comportement, les détaillants, leur capacité à séduire le client. Les CAPTCHA, derniers remparts contre les robots, volent déjà en éclats : Jesse Lyu, P.-D.G. de Rabbit, affirme que les IA deviennent plus performantes que les humains pour les résoudre.

Cette transformation n'est pas non plus sans risques. La confidentialité des données personnelles, la transparence des transactions et le rôle des vérificateurs humains demeurent des zones d'ombre. Perplexity reconnaît avoir des employés qui surveillent ponctuellement les transactions, mais refuse de préciser leur niveau d'intervention.

2025 pourrait bien être l'année où l'IA deviendra votre assistant shopping personnel, ou bien celle de la fin de la magie et de l'esprit de Noël.