Comment Amazon se prépare à tout écraser pendant les fêtes

L'atout majeur de l'IA générative réside, du point de vue d'Amazon, dans sa capacité à créer des publicités personnalisées en fonction de chaque utilisateur, renforçant un peu plus la personnalisation et le lien entre le client et la plateforme. La création de publicités distinctes coûte généralement très cher aux annonceurs. Ces derniers pourraient ainsi faire des économies considérables, et davantage investir.