Le Acer Chromebook 314 est un ordinateur portable conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et efficace, idéal pour les tâches quotidiennes telles que la navigation sur Internet, la gestion des e-mails et le traitement de documents. Équipé d'un écran de 14 pouces antireflet, il assure un confort visuel optimal, même en extérieur. Son processeur Intel® rapide et sa mémoire vive de 4 Go garantissent des performances réactives, tandis que le système d'exploitation Chrome OS offre une interface intuitive et sécurisée.



Ce Chromebook se distingue par sa connectivité sans fil performante grâce au Wi-Fi 5 (802.11ac) et à la technologie MU-MIMO, permettant une connexion stable et rapide, même lors de l'utilisation simultanée de plusieurs appareils. De plus, sa batterie longue durée vous permet de travailler toute la journée sans avoir à vous soucier de la recharge, offrant une véritable liberté de mouvement.



Actuellement proposé à 159,99 € au lieu de 315,99 € chez Cdiscount, le Acer Chromebook 314 représente une opportunité exceptionnelle pour acquérir un ordinateur portable fiable et performant à un prix avantageux.