IA : Amazon lance son nouvel assistant Rufus

Et Rufus aura un champ d'applications très larges, comme l'illustre la présentation d'Amazon. L'IA sera ainsi présente au rendez-vous « qu'il s'agisse de recherches générales au début d'un parcours d'achat, telles que "que faut-il prendre en compte lors de l'achat de chaussures de course ?", de comparaisons, telles que "quelles sont les différences entre les chaussures de course sur piste et sur route ?", ou de questions plus spécifiques, telles que "ces chaussures sont-elles durables ? »

Malheureusement pour ceux qui auraient voulu tester la bête, elle n'est pour le moment disponible à l'essai que sur l'application Amazon, et pour un nombre restreint de clients aux États-Unis. La firme de Jeff Bezos prévoit un déploiement plus large dans les prochaines semaines, sans que l'on ne sache à quelle date l'IA sera accessible sur le territoire français.