Conscient des inquiétudes provoquées par sa nouvelle position, Google a tenu à expliquer son changement de cap dans un article présentant son nouveau rapport d'étape : « Dans un paysage géopolitique de plus en plus complexe, une compétition mondiale se déroule pour le leadership de l'IA. Nous pensons que les démocraties doivent être les chefs de file du développement de l'IA, guidées par des valeurs fondamentales telles que la liberté, l'égalité et le respect des droits de l'homme. Et nous pensons que les entreprises, les gouvernements et les organisations qui partagent ces valeurs doivent travailler ensemble pour créer une IA qui protège les personnes, favorise la croissance mondiale et soutient la sécurité nationale ».