Face à ces dérives, Mountain View ne compte pas rester les bras croisés. L’entreprise affirme renforcer en continu les protections de ses IA et partager ses découvertes avec la communauté de la cybersécurité. Mais au-delà des efforts internes, le rapport met en lumière un enjeu plus large : celui de l’écosystème de l’intelligence artificielle dans son ensemble. D'où la nécessité d’adopter un cadre réglementaire solide et collaboratif pour encadrer le développement de ces technologies, anticiper les menaces et garantir la sécurité des utilisateurs et utilisatrices.