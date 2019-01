iOS 12 est bien plus populaire qu’iOS 11, et équipe 78% des iDevices



Un OS plus populaire, car mieux optimisé

Selon des chiffres fournis par Apple est présent sur 78% de tous les iPad et iPhone lancés au cours des quatre dernières années.À la même période l'an dernier,des iDevices.Rien d'étonnant à ce qu'iOS 12 soit plus populaire que son aîné. On a tous en mémoire les déboires d'Apple avec iOS 11 qui a longtemps été boudé à cause de performances moindres et surtout d'un épuisement précoce de la batterie des appareils en étant équipé. Une traversée du désert, qui avait d'ailleurs poussé Apple à proposer à ses clients un remplacement de leur batterie à prix doux jusqu'au 31 décembre dernier.Mais si iOS 12 a été installé sur 6% d'appareils supplémentaires entre le 3 décembre et le 3 janvier dernier, Apple s'est de nouveau pris les pieds dans le tapis avec la toute dernière version de son système d'exploitation. iOS 12.1.2, la dernière révision de l'OS, fait ainsi perdre la connexion réseau à certains utilisateurs, ainsi que l'accès aux Raccourcis Siri.