Apple développe une version améliorée de Siri capable de piloter vocalement la quasi-totalité des applications iOS. Pour des raisons de sécurité, cette fonctionnalité exclura toutefois les applications bancaires et financières.
Il y a quelques jours, la firme de Cupertino confirmait l'intégration de GPT-5 d'OpenAI dans Apple Intelligence dès la sortie d'iOS 26. De son côté, le nouveau Siri boosté à l'intelligence artificielle d'Apple se fait toujours attendre, son arrivée n'étant pas prévue avant le printemps 2026. Cela étant, d'après les informations glanées par Bloomberg, Siri pourra bientôt commander par la voix l'ensemble des fonctionnalités des applications, dépassant ainsi ses capacités actuelles limitées à l'ouverture d'apps et à l'exécution de raccourcis prédéfinis.
Apple Intelligence : Siri pourra contrôler votre iPhone d'une façon inédite
Selon un récent rapport de Bloomberg, le développement du nouveau Siri demeure parmi les priorités au sein de la société dirigée par Tim Cook. Si l'assistant d'Apple permet déjà d’ouvrir des applications ou d'activer des raccourcis, la nouvelle ambition est de permettre aux utilisateurs d’effectuer des tâches plus complexes, comme retoucher des photos, acheter des articles en ligne ou laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, le tout sans toucher l’écran de leur appareil. Le rapport indique que cela s'appuierait sur le système « app intents ».
Selon toute vraisemblance, la Pomme effectuerait actuellement des tests sur plusieurs applications tierces, dont Uber, Amazon, YouTube et Facebook. Parallèlement, la firme de Cupertino devrait intégrer cette technologie dans ses propres applications ainsi que dans une sélection de jeux vidéo. L'entreprise ne prévoit toutefois pas de lancer cette fonctionnalité simultanément sur toutes les applications disponibles sur l'App Store.
Les applications bancaires mises de côté pour le moment
Le rapport de Bloomberg indique que la fonctionnalité exclura ou limitera, du moins dans un premier temps, le contrôle des applications bancaires, financières ou d'autres applications sensibles, potentiellement y compris celles liées à la santé. Vous l'aurez sans doute deviné, mais cette exclusion découle de la nécessité d'une fiabilité absolue que requiert cette fonctionnalité. Apple ne souhaite donc pas prendre de risques, la moindre erreur de commande vocale pouvant compromettre la sécurité des données des utilisateurs.
Selon les dernières informations rapportées, Siri pourrait également bénéficier de capacités de recherche semblables à celles de ChatGPT dès le premier semestre 2026, ce qui pourrait sensiblement renfoncer son utilité auprès des propriétaires d'iPhone. Reste maintenant à savoir si Apple sera à la hauteur de toutes ces belles promesses, le nouveau Siri ayant pris un retard considérable sur les chatbots à intelligence artificielle.