Selon un récent rapport de Bloomberg, le développement du nouveau Siri demeure parmi les priorités au sein de la société dirigée par Tim Cook. Si l'assistant d'Apple permet déjà d’ouvrir des applications ou d'activer des raccourcis, la nouvelle ambition est de permettre aux utilisateurs d’effectuer des tâches plus complexes, comme retoucher des photos, acheter des articles en ligne ou laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, le tout sans toucher l’écran de leur appareil. Le rapport indique que cela s'appuierait sur le système « app intents ».

Selon toute vraisemblance, la Pomme effectuerait actuellement des tests sur plusieurs applications tierces, dont Uber, Amazon, YouTube et Facebook. Parallèlement, la firme de Cupertino devrait intégrer cette technologie dans ses propres applications ainsi que dans une sélection de jeux vidéo. L'entreprise ne prévoit toutefois pas de lancer cette fonctionnalité simultanément sur toutes les applications disponibles sur l'App Store.